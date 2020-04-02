Министерству здравоохранения передали 20 тысяч медицинских перчаток

Азиатский банк развития (АБР) организовал доставку 20 тысяч медицинских перчаток на склад Министерства здравоохранения. Об этом сообщили в представительстве организации в Кыргызстане.

Отмечается, что это часть чрезвычайной медицинской помощи банка в рамках выделенных $200 тысяч. Средства утверждены, чтобы помочь Кыргызстану закупить медикаменты и оборудование для поддержки отделений интенсивной терапии в стране. Закупка проходила через Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

«Кроме того, через ЮНИСЕФ будет оказана дополнительная помощь для поддержки закупки оборудования для больниц и карантинных центров», — подчеркнули в АБР.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.