08:49
USD 82.20
EUR 90.07
RUB 1.04
Общество

Министерству здравоохранения передали 20 тысяч медицинских перчаток

Азиатский банк развития (АБР) организовал доставку 20 тысяч медицинских перчаток на склад Министерства здравоохранения. Об этом сообщили в представительстве организации в Кыргызстане.

Отмечается, что это часть чрезвычайной медицинской помощи банка в рамках выделенных $200 тысяч. Средства утверждены, чтобы помочь Кыргызстану закупить медикаменты и оборудование для поддержки отделений интенсивной терапии в стране. Закупка проходила через Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

«Кроме того, через ЮНИСЕФ будет оказана дополнительная помощь для поддержки закупки оборудования для больниц и карантинных центров», — подчеркнули в АБР.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148839/
просмотров: 341
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан продолжает просить деньги у доноров
На блокпостах снова не пропускают пациентов, нуждающихся в срочном лечении
Запущена онлайн-система получения пропусков для проезда по Бишкеку
Адвокат может общаться с Атамбаевым только через стекло: из-за коронавируса
Как при режиме самоизоляции познакомиться и пригласить девушку на свидание
Режим ЧП в Кыргызстане. Мужчина пытался провезти человека в багажнике машины
Пандемия коронавируса. Как изменился за год авиатрафик над Европой
Учредить для медиков медаль за мужество в борьбе с пандемией предлагает депутат
Хорошая новость. В Ала-Буке выздоровели еще двое заразившихся коронавирусом
Коронавирус в Кыргызстане. В Канте жителям запрещают выходить на улицу
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано еще 26&nbsp;случаев коронавируса В Кыргызстане зарегистрировано еще 26 случаев коронавируса
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано 13&nbsp;новых случаев коронавируса В Кыргызстане зарегистрировано 13 новых случаев коронавируса
Режим ЧП&nbsp;в&nbsp;Бишкеке. Что происходит в&nbsp;&laquo;золотом квадрате&raquo; Режим ЧП в Бишкеке. Что происходит в «золотом квадрате»
По-другому не&nbsp;понимают. Комендант Бишкека ужесточает ограничительные меры По-другому не понимают. Комендант Бишкека ужесточает ограничительные меры
Бизнес
Банк &laquo;Бай-Тушум&raquo; передал медработникам средства индивидуальной защиты Банк «Бай-Тушум» передал медработникам средства индивидуальной защиты
Получите до&nbsp;30&nbsp;государственных справок в&nbsp;любое время суток с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; Получите до 30 государственных справок в любое время суток с «Керемет Банком»
Люди помогают людям. Santo запустила челлендж для помощи группам риска Люди помогают людям. Santo запустила челлендж для помощи группам риска
Новейшие технологии в&nbsp;лучевой терапии: опыт лечения рака в&nbsp;ACIBADEM Новейшие технологии в лучевой терапии: опыт лечения рака в ACIBADEM
2 апреля, четверг
08:45
Кыргызстан продолжает просить деньги у доноров Кыргызстан продолжает просить деньги у доноров
08:38
Рост курса доллара. Нацбанк считает ситуацию относительно стабильной
08:37
На блокпостах снова не пропускают пациентов, нуждающихся в срочном лечении
08:19
Запущена онлайн-система получения пропусков для проезда по Бишкеку
08:16
Адвокат может общаться с Атамбаевым только через стекло: из-за коронавируса
1 апреля, среда
23:46
Как при режиме самоизоляции познакомиться и пригласить девушку на свидание
23:29
Режим ЧП в Кыргызстане. Мужчина пытался провезти человека в багажнике машины