В городе Ош тяжелобольной пациент с коронавирусом начал самостоятельно дышать

Находящийся в Ошской областной объединенной больнице пациент на аппарате искусственной вентиляции легких начал самостоятельно дышать. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника оперативного штаба Министерства здравоохранения Касымбек Мамбетов.

По его словам, в настоящий момент мужчину отключили от аппарата ИВЛ.

«Наблюдается небольшая положительная динамика. Состояние этого пациента остается тяжелым. Кроме того, в реанимации Ноокатской районной больницы продолжают находиться еще двое человек», — сообщил Касымбек Мамбетов.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.