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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Министерство труда и социального развития проиграло суд уволенной сотруднице

Министерство труда и социального развития проиграло суд экс-директору Бишкекского социального стационарного учреждения Эркингуль Абдылдаевой. Об этом 24.kg сообщил ее адвокат Бактыбек Жумашев.

Суд считает, что решение главы ведомства Улугбека Кочкорова об увольнении чиновницы было необоснованно и принято с нарушениями. Суд также учел, что в соответствии с Трудовым кодексом дисциплинарное наказание должно быть применено не позднее одного месяца после самого проступка, но Эркингуль Абдылдаеву уволили через 130 дней.

«Моя доверительница должна быть восстановлена на работе в прежней должности и ей должна быть выплачена зарплата за два с половиной месяца вынужденных прогулов»,  отметил Бакытбек Жумашев.

Вместе с тем суд отказал в удовлетворении иска Эркингуль Абдылдаевой о выплате ущерба в 100 тысяч сомов.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140482/
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