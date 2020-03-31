Режим ЧП в Кыргызстане. Какие предприятия могут работать

В Бишкеке ужесточили ограничительные меры. В частности, временно останавливается работа всех организаций и предприятий за исключением обеспечивающих жизнь города. В республиканском штабе предоставили список разрешенных видов деятельности.
Система здравоохранения:
- больницы;
- лабораторные услуги;
- учреждения, осуществляющие медуслуги на дому;
- медучреждения всех форм собственности;
- ветеринарные службы скорой помощи;
- дистрибуция медтоваров.
Городская инфраструктура и коммунальные службы:
- электроэнергетические компании;
- водоснабжение;
- услуги электриков, сантехников;
- пожарная служба;
- услуги по уборке улиц и помещений;
- сбор, обработка и утилизация мусора и отходов;
- дезинфекция;
- телекоммуникации (закрыто на время карантина 50 процентов абонентских отделов, время работы ограничено с 10.00 до 16.00, разрешено передвижение сотрудников технической поддержки — обеспечен доступ к базовым станциям);
- аэропорты;
- железнодорожные вокзалы;
- почтовые, курьерские и грузовые услуги;
- соцобеспечение.
Обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство:
- пищевая промышленность;
- сельское хозяйство;
- производство товаров первой необходимости;
- химреагенты;
- лекарственные препараты;
- медоборудование и инструменты;
- бумажные изделия для дома;
- легкая промышленность (товары для здоровья и гигиены).
Розничная торговля, услуги питания и строительства:
- продуктовые магазины;
- аптеки;
- АЗС;
- рестораны, бары, кафе, столовые — только на вынос.
Другие важные услуги:
- сервисы доставки продуктов питания, лекарств и медицинских препаратов и медизделий — разрешено работать с 7.00 до 20.00;
- склад дистрибуции продуктов питания, лекарств и медизделий;
- банковские услуги (ограничено время работы с 9.00 до 18.00, разрешается передвижение по городу инкассаторов, сотрудников контакт-центров, техподдержки, кассиров, машин с грузом телекоммуникационного оборудования);
- гостиницы, хостелы (только для размещения персонала на казарменный, вахтовый режимы работы и лиц, размещенных на обсервацию). Предприятия внутри гостиниц, хостелов должны прекратить свою деятельность;
- общежития (только для размещения персонала на казарменный, вахтовый режимы работы и лиц, размещенных на обсервацию);
- дома престарелых;
- приюты для детей;
- приюты для бездомных;
- приюты для животных;
- агентство ритуальных услуг и кладбищ.
В штабе добавили, что транспорт должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты; сотрудникам служб, которым ранее был выдан пропуск на въезд и выезд из города, перейти на удаленную работу.
В Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. 91 человек в активной стадии, трое выздоровели, еще трое в тяжелом состоянии. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.