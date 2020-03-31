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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Режим ЧП в Кыргызстане. Какие предприятия могут работать

В Бишкеке ужесточили ограничительные меры. В частности, временно останавливается работа всех организаций и предприятий за исключением обеспечивающих жизнь города. В республиканском штабе предоставили список разрешенных видов деятельности.

1

Система здравоохранения:

  • больницы;
  • лабораторные услуги;
  • учреждения, осуществляющие медуслуги на дому;
  • медучреждения всех форм собственности;
  • ветеринарные службы скорой помощи;
  • дистрибуция медтоваров.
2

Городская инфраструктура и коммунальные службы:

  • электроэнергетические компании;
  • водоснабжение;
  • услуги электриков, сантехников;
  • пожарная служба;
  • услуги по уборке улиц и помещений;
  • сбор, обработка и утилизация мусора и отходов;
  • дезинфекция;
  • телекоммуникации (закрыто на время карантина 50 процентов абонентских отделов, время работы ограничено с 10.00 до 16.00, разрешено передвижение сотрудников технической поддержки — обеспечен доступ к базовым станциям);
  • аэропорты;
  • железнодорожные вокзалы;
  • почтовые, курьерские и грузовые услуги;
  • соцобеспечение.
3

Обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство:

  • пищевая промышленность;
  • сельское хозяйство;
  • производство товаров первой необходимости;
  • химреагенты;
  • лекарственные препараты;
  • медоборудование и инструменты;
  • бумажные изделия для дома;
  • легкая промышленность (товары для здоровья и гигиены).
4

Розничная торговля, услуги питания и строительства:

  • продуктовые магазины;
  • аптеки;
  • АЗС;
  • рестораны, бары, кафе, столовые — только на вынос.
5

Другие важные услуги:

  • сервисы доставки продуктов питания, лекарств и медицинских препаратов и медизделий — разрешено работать с 7.00 до 20.00;
  • склад дистрибуции продуктов питания, лекарств и медизделий;
  • банковские услуги (ограничено время работы с 9.00 до 18.00, разрешается передвижение по городу инкассаторов, сотрудников контакт-центров, техподдержки, кассиров, машин с грузом телекоммуникационного оборудования);
  • гостиницы, хостелы (только для размещения персонала на казарменный, вахтовый режимы работы и лиц, размещенных на обсервацию). Предприятия внутри гостиниц, хостелов должны прекратить свою деятельность;
  • общежития (только для размещения персонала на казарменный, вахтовый режимы работы и лиц, размещенных на обсервацию);
  • дома престарелых;
  • приюты для детей;
  • приюты для бездомных;
  • приюты для животных;
  • агентство ритуальных услуг и кладбищ.

В штабе добавили, что транспорт должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты; сотрудникам служб, которым ранее был выдан пропуск на въезд и выезд из города, перейти на удаленную работу.

В Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. 91 человек в активной стадии, трое выздоровели, еще трое в тяжелом состоянии. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148627/
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