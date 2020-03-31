Режим ЧП в Кыргызстане. Какие предприятия могут работать

В Бишкеке ужесточили ограничительные меры. В частности, временно останавливается работа всех организаций и предприятий за исключением обеспечивающих жизнь города. В республиканском штабе предоставили список разрешенных видов деятельности.

1 Система здравоохранения: больницы;

лабораторные услуги;

учреждения, осуществляющие медуслуги на дому;

медучреждения всех форм собственности;

ветеринарные службы скорой помощи;

дистрибуция медтоваров.

2 Городская инфраструктура и коммунальные службы: электроэнергетические компании;

водоснабжение;

услуги электриков, сантехников;

пожарная служба;

услуги по уборке улиц и помещений;

сбор, обработка и утилизация мусора и отходов;

дезинфекция;

телекоммуникации (закрыто на время карантина 50 процентов абонентских отделов, время работы ограничено с 10.00 до 16.00, разрешено передвижение сотрудников технической поддержки — обеспечен доступ к базовым станциям);

аэропорты;

железнодорожные вокзалы;

почтовые, курьерские и грузовые услуги;

соцобеспечение.

3 Обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство: пищевая промышленность;

сельское хозяйство;

производство товаров первой необходимости;

химреагенты;

лекарственные препараты;

медоборудование и инструменты;

бумажные изделия для дома;

легкая промышленность (товары для здоровья и гигиены).

4 Розничная торговля, услуги питания и строительства: продуктовые магазины;

аптеки;

АЗС;

рестораны, бары, кафе, столовые — только на вынос.

5 Другие важные услуги: сервисы доставки продуктов питания, лекарств и медицинских препаратов и медизделий — разрешено работать с 7.00 до 20.00;

склад дистрибуции продуктов питания, лекарств и медизделий;

банковские услуги (ограничено время работы с 9.00 до 18.00, разрешается передвижение по городу инкассаторов, сотрудников контакт-центров, техподдержки, кассиров, машин с грузом телекоммуникационного оборудования);

гостиницы, хостелы (только для размещения персонала на казарменный, вахтовый режимы работы и лиц, размещенных на обсервацию). Предприятия внутри гостиниц, хостелов должны прекратить свою деятельность;

общежития (только для размещения персонала на казарменный, вахтовый режимы работы и лиц, размещенных на обсервацию);

дома престарелых;

приюты для детей;

приюты для бездомных;

приюты для животных;

агентство ритуальных услуг и кладбищ.

В штабе добавили, что транспорт должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты; сотрудникам служб, которым ранее был выдан пропуск на въезд и выезд из города, перейти на удаленную работу.

В Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. 91 человек в активной стадии, трое выздоровели, еще трое в тяжелом состоянии. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.