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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Режим ЧП в Кыргызстане. Подведомственные подразделения ГРС закрываются

В зонах действия режима чрезвычайного положения с 31 марта закрываются подведомственные подразделения ГРС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, это ЦОНы и отделы ГУ «Унаа», отделения ГП «Кыргыз почтасы», Архивного агентства, а также отделы загсов.

Они будут закрыты до стабилизации ситуации в стране.

В регионах республики, где не введен режим ЧП, подведомственные подразделения продолжают свою работу.

На сегодня в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. 91 человек в активной стадии, трое выздоровели, еще трое в тяжелом состоянии. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148581/
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