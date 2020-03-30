Более 3 тысяч 800 граждан не могут вернуться в Кыргызстан из 45 стран мира

На родину хотят вернуться более 3 тысяч 800 кыргызстанцев из 45 стран мира. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел КР.

По ее данным, граждане КР находятся в Европе, Азии, Северной Америке. Больше всего кыргызстанцев находятся в России, ОАЭ и Турции. «Правительства указанных стран также приостановили авиасообщение со всеми странами, как и многие другие», — отметили в ведомстве.

«В настоящее время в Саудовской Аравии находятся три гражданина КР. Они должны были вернуться 12 марта с группами паломников, но остались в связи с госпитализацией одной из них. Посольство КР в Саудовской Аравии поддерживает с ними связь», — подчеркнули в МИД.

На сегодня в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. 91 человек в активной стадии, трое выздоровели. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.