Куда обращаться за помощью нуждающимся бишкекчанам. Контакты районных штабов

В Бишкеке круглосуточно работают городские и районные штабы. Они оказывают помощь людям, которые нуждаются в продуктах питания, лекарствах и уходе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Первомайский район: 0312661537, 0550809383 (Аида Рыспаева);

Ленинский район: 0312656920, 0551184328 (Жамал Мамытова);

Свердловский район: 0312360707, 0705038389 (Асель Садыкова);

Октябрьский район: 0312576550, 0554282232 (Азамат Дороев).

Горячая линия городского штаба: 0312625813, 0555839379, WhatsApp: 0705025010.

По вопросам режима чрезвычайного положения, можно обращаться по горячим номерам коменданта столицы: 0312660710, 0312660248, 0312662134.

На сегодня в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. 91 человек в активной стадии, трое выздоровели. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.