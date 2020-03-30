18:22
USD 80.20
EUR 88.31
RUB 1.03
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Куда обращаться за помощью нуждающимся бишкекчанам. Контакты районных штабов

В Бишкеке круглосуточно работают городские и районные штабы. Они оказывают помощь людям, которые нуждаются в продуктах питания, лекарствах и уходе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Первомайский район: 0312661537, 0550809383 (Аида Рыспаева);

Ленинский район: 0312656920, 0551184328 (Жамал Мамытова);

Свердловский район: 0312360707, 0705038389 (Асель Садыкова);

Октябрьский район: 0312576550, 0554282232 (Азамат Дороев).

Горячая линия городского штаба: 0312625813, 0555839379, WhatsApp: 0705025010.

По вопросам режима чрезвычайного положения, можно обращаться по горячим номерам коменданта столицы: 0312660710, 0312660248, 0312662134.

На сегодня в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. 91 человек в активной стадии, трое выздоровели. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148550/
просмотров: 1298
Версия для печати
Материалы по теме
Госкомиссия просит сообщать о нарушениях режима ЧП в религиозных заведениях
Телеуроки, связь по WhatsApp. Как будут учиться школьники в условиях ЧС и ЧП
Больной коронавирусом из Нарына контактировал со 150 людьми, в Бишкеке тоже
Чтение, игры, правильное питание. Семь советов психолога, как пережить изоляцию
Президент и министр сельского хозяйства обсудили посевную в условиях ЧП
Пассажиров рейса Новосибирск — Бишкек вывели из транзитной зоны аэропорта
Власти заверяют, что не скрывают информацию о количестве больных коронавирусом
Без автоаварий и криминала. Как изменилась работа скорой во время режима ЧП
Кыргызстан купит в России лекарство от коронавируса, если оно будет эффективным
Местные власти не должны препятствовать посевной
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано еще 26&nbsp;случаев коронавируса В Кыргызстане зарегистрировано еще 26 случаев коронавируса
В&nbsp;Кыргызстане из-за коронавируса в&nbsp;реанимации находятся шесть человек В Кыргызстане из-за коронавируса в реанимации находятся шесть человек
Житель Джалал-Абада назвал коронавирус политической игрой. Его вызвали в&nbsp;ГКНБ Житель Джалал-Абада назвал коронавирус политической игрой. Его вызвали в ГКНБ
В&nbsp;Бишкеке около 160 человек задержали за&nbsp;нарушение комендантского часа В Бишкеке около 160 человек задержали за нарушение комендантского часа
Бизнес
До&nbsp;12&nbsp;процентов в&nbsp;год&nbsp;&mdash; копите с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; До 12 процентов в год — копите с «Бакай Банком»
Обучайтесь в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; со&nbsp;смартфона бесплатно даже при нулевом балансе Обучайтесь в «Мой О!» со смартфона бесплатно даже при нулевом балансе
Beeline запустил бесплатную доставку сим-карт и&nbsp;пополнение баланса Beeline запустил бесплатную доставку сим-карт и пополнение баланса
Мобильный оператор&nbsp;О! поддержит учителей и&nbsp;школьников на&nbsp;дистанционном обучении Мобильный оператор О! поддержит учителей и школьников на дистанционном обучении
30 марта, понедельник
18:05
Госкомиссия просит сообщать о нарушениях режима ЧП в религиозных заведениях Госкомиссия просит сообщать о нарушениях режима ЧП в ре...
18:00
В Чуйской области задержана машина с фальшивым пропуском на передвижение
17:58
Активист заявил о долгах организациям здравоохранения. Минфин отрицает
17:54
Телеуроки, связь по WhatsApp. Как будут учиться школьники в условиях ЧС и ЧП
17:52
Свидетельства о рождении в Кыргызстане можно получить по окончании режима ЧС