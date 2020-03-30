Панические атаки, страх, депрессия. На что жалуются психологам кыргызстанцы

Карантин, введение режима чрезвычайного положения в некоторых районах республики и обилие негативной информации пугают. Жизнь в изоляции не всем дается легко. Телефоны психологов разрываются. С какими проблемами люди обращаются за помощью, 24.kg рассказала заведующая отделением психологии Ошского государственного университета Акчач Жолдошева.

— Сейчас на юге работают 15 психологов, им звонят не только из Оша или Баткена, но и из Бишкека, Таласа, других регионов. Беседуем по телефону, через WhatsApp, ведь мы тоже на карантине. Чтобы консультации были доступны для всех желающих, их ведут на разных языках (русском, кыргызском и узбекском). Наплыв звонков происходит особенно после телепередач, где дают наши номера телефонов.

Люди спрашивают, когда закончится карантин, что такое коронавирус, можно ли выходить на улицу — элементарные вопросы задают. Порой работаем как справочные службы и раздаем контакты айыл окмоту, штабов, волонтеров, поликлиник.

Но очень многие нуждаются и в психологической помощи. У людей тревога, паника, стресс, депрессия. Несколько человек сказали, что не хотят жить. Акчач Жолдошева

— Власти не дают полной информации, не объясняют свои действия. Эта неизвестность пугает людей. Как не поддаваться панике?

— Да, паника есть, особенно у людей с хроническими заболеваниями (гипертонией, сахарным диабетом). Весна, неустойчивая погода тоже влияют на их психику. Но нужно оставаться уравновешенными, не принимать все близко к сердцу, думать о хорошем, позитивном.

Если человек не стабилизирует свое состояние, то паника перейдет в панические атаки, а затем — в депрессию и в различные психосоматические заболевания. Поэтому нужно взять себя в руки.

— Весной обычно у людей с психическими заболеваниями начинаются обострения. Как может повлиять на них сложившаяся ситуация и как предотвратить негативные последствия для организма?

— Скорее всего, у них есть лекарства. Если препараты заканчиваются, люди знают, в какой аптеке их приобрести. Нужно составить маршрутный лист и обязательно взять с собой здорового человека, сопровождающего. Родные могут проконтролировать прием лекарств.

Если люди одинокие, то могут обратиться в мультидисциплинарные команды (из числа психиатра, психолога и социального работника). Там помогут.

— У некоторых людей возникает страх, что вирус кругом. Они без конца моют руки, нервничают. Как справиться со стрессом?

— Обязательно составьте график работы дома, распорядок дня. Утренняя гимнастика, завтрак, подвижные или настольные игры с детьми, подготовка к обеду... Если смотреть телевизор, то только позитивные передачи. Конечно, люди хотят знать, что происходит в стране. Ежедневные брифинги от республиканского штаба могут частично удовлетворить потребность в информации.

Еще раз повторю: план домашней работы обязателен, без него может случиться истерика. Акчач Жолдошева

Листочек с расписанием можно развесить по дому, чтобы он был на виду и человек был постоянно занят. Сидеть сложа руки не надо.

— Как быть одиноким людям, которым не с кем поделиться переживаниями?

— Все мы знаем, что одиночество приводит к стрессам, депрессиям. На юге есть Региональный гуманитарный форум (РГФ), совместно мы поделили по 10-15 контактов одиноких, постоянно поддерживаем контакты с ними, уточняем, есть ли продукты, лекарства, как они себя чувствуют. Не забываем, хоть есть и социальные работники. Такие люди общаются только с телевизором, у них виртуальное общение, а человеческое общение — это совсем другое.

— Карантин, комендантский час усугубили ситуацию с трудоустройством граждан. Кого-то сократили или отправили в отпуск без содержания. Что делать, чтобы от одной мысли о потере работы не захватила паника?

— Только недавно позвонила женщина, которую сократили на работе. Говорит, продукты дома заканчиваются, спрашивает, что делать. Уже появилась тревога. Я отправила ее номер соцработнику. Если кому-то нужна юридическая помощь, отправляем контакты юристам. Мы все должны работать сейчас в одной связке.

Мы, психологи, пытаемся успокаивать в таких случаях: «У нас есть правительство, местная власть, они работают, не переживайте, мы вас не оставляем. Если вам что-то нужно, обязательно говорите об этом, спрашивайте». В Министерстве труда и соцразвития сказали, что помогают на местах, мука и другие продукты есть. РГФ тоже хорошо работает, если кто-то из клиентов жалуется на нехватку продуктов, передаем номера, там связываются и развозят помощь.

— В Италии были случаи самоубийства медсестер. Наши службы сейчас работают круглосуточно. Как не перегореть на работе врачу, медсестре?

— Это очень актуальный вопрос. Клинических психологов в Оше очень мало, а в Бишкеке есть, в том числе в Республиканском центре психического здоровья (РЦПЗ). Вот они и должны работать над профессиональным выгоранием медиков.

Помощь клинических психологов просто необходима сейчас, ведь с врачами никто не работает, а им очень сложно.

— Смерти больных коронавирусом среди родных, знакомых, соседей неизбежны. Как себя подготовить к этому? Или лучше вообще не думать о плохом?

— Никто себе такое не хочет представлять, но это есть в нашей жизни. Никто гарантий не дает. Когда жизнь заканчивается, Аллах нас забирает. Это все знают. В этом направлении должны работать муфтият, духовенство. Профессиональные теологи тоже могут дать свои рекомендации.