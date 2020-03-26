Режим ЧП в Кыргызстане. Жители Оша могут получить бесплатную помощь психологов

В Оше всем желающим оказывают психологическую помощь на кыргызском, русском и узбекском языках в онлайн-режиме. Об этом сообщили в мэрии южной столицы.

«В случае если текущая ситуация вызывает у вас тревогу, беспокойство или панику, вы всегда можете обратиться за помощью к профессиональным психологам, которые окажут вам бесплатную поддержку с 10.00 до 17.00», — отметили в муниципалитете.

Телефоны психологов-консультантов:

Акчач Жолдошева — 0772702642;

Гулипа Борбиева — 0773843461;

Гульнара Онкошова — 0557175780;

Ражопхан Содикова — 0550202815;

Надежда Домашова — 0555840109;

Наргиза Ештаева — 0557777405;

Рахат Камилова — 0555834551.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.