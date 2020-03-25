Режим ЧП. Так выглядит маршрутный лист, но где его распечатать, непонятно

В Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области, в Сузакском районе Джалал-Абадской области с сегодняшнего дня введены режим чрезвычайного положения и комендантский час.

Передвижение всех граждан, кроме тех, кому выдадут пропуски, с 7.00 до 20.00 будет ограничено. Из дома разрешается выходить только по острой необходимости — в продовольственные магазины, аптеки, медицинские учреждения.

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Накануне вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил: выходя из дома, гражданин должен заполнить специальный маршрутный лист и иметь при себе удостоверение личности. Это вызвало недоумение у бишкекчан. Ни вице-премьер, ни комендант столицы Алмазбек Орозалиев не пояснили, где можно получить эти маршрутные листы.

Только сегодня власти уточнили, что анкету можно заполнить от руки.

В редакцию 24.kg прислали шаблон маршрутного листа. Он должен содержать следующую информацию: ФИО, номер телефона, причина выхода из дома, время выхода, время возврата, адрес места жительства и адрес пункта назначения.

сотрудников органов внутренних дел, медицинских и государственных служащих, у которых есть специальный пропуск.

Отмечается, что с 7.00 до 20.00 выходить на улицу запрещено всем гражданам, кроме

Как и где распечатать маршрутный лист в условиях комендантского часа, чиновники не пояснили.