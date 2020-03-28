Режим ЧП в Кыргызстане. В город Кант ограничен въезд и выезд

Жители Канта имеют право передвигаться по городу только при наличии документа, удостоверяющего личность. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

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Районным штабом по гражданской защите принято решение ограничить выезд и въезд в Кант из других населенных пунктов.

«Сотрудниками милиции на карантинно-санитарных постах ограничивается выезд и въезд граждан, не имеющих прописку в Канте. Ограничения направлены на предотвращение и минимизацию распространения коронавирусной инфекции», — отметили в ведомстве.

Напомним, читатели 24.kg ранее сообщали, что в Канте у людей, которые просто передвигаются по улицам, требуют маршрутные листы.

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.