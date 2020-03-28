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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Режим ЧП в Бишкеке. Врачей не пропускают через блокпосты

В Бишкеке врачей не пропускают через блокпосты. Об этом 24.kg рассказал врач Евгений Лим.

По его словам, ранее в комендатуре сказали, что для медиков достаточно справки с места работы и паспорта врача.

«Каждый день с боем приходится ездить на работу. На одном перекрестке сказали, что имеющихся документов недостаточно, на другом вообще не пропустили. Мне пришлось выписать из больницы людей с дренажными трубочками. Сегодня с трудом ехал к пациентам. До этого сам комендант нам сказал, что достаточно паспорта и справки с работы. Мы два дня ждали пропуска, а его так и не выдали, сказали, нанимать автобус. Как добираться до пациентов? Что если ночью понадобится помощь больному? Мы не просим всем выдать разрешения, пусть хотя бы врачам экстренной медицины их дадут», — возмутился Евгений Лим.

В соцсетях другие врачи также жалуются на несогласованность действий сотрудников МВД с комендатурой. Реаниматолог-анестезиолог Наццентра охраны материнства и детства Данияр Такырбашев также сообщил в соцсетях, что не мог проехать через блокпост, несмотря на наличие пропуска и справки с работы. 

Отметим, ранее в правительстве заявляли, что медицинские работники могут беспрепятственно проезжать через блокпосты.

Комендатура недоступна для комментариев.

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148347/
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