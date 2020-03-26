Режим ЧП и комендантский час в Бишкеке. Оправданы ли действия властей? Опрос

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.

Работа общественного транспорта и такси остановлена. Разрешается передвигаться только на личном авто. Днем передвижения граждан по населенным пунктам ограничены, с 20.00 до 7.00 — полностью запрещены.

Минувшей ночью за нарушение комендантского часа задержано больше 160 человек.

Сегодня в столице установили блокпосты, поделив ее на районы. По данным мэрии, в Бишкеке проводят дезинфекцию. Откроют ли проезды после обработки, неизвестно.

Часть жителей города в соцсетях возмущается, что меры, принимаемые властями в борьбе с коронавирусом, неоправданы. Другие, напротив, считают, что необходимо действовать жестче и наказывать за нрушение условий карантина.

24.kg решило поинтересоваться у читателей, считают ли они правильными действия властей.