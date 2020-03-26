В Бишкеке около 160 человек задержали за нарушение комендантского часа

В Бишкеке на данный момент комендантский час нарушили около 160 человек. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Коменданты и call-центр работают круглосуточно

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Отмечается, что нарушителей доставили в районные управления ГУВД Бишкека. «Меры принимают, коменданты на месте, call-центр принимает звонки круглосуточно. Город инспектируют более 70 патрулей», — сказали в муниципалитете.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час. Передвижение по республике и внутри населенных пунктов ограничено.