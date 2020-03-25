Врачи-эпидемиологи обеспечены всей необходимой экипировкой

Сотрудники Центра госсанэпиднадзора Бишкека обеспечены необходимой экипировкой и масками. Об этом 24.kg сообщили в ЦГСЭН.

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По их данным, все привлеченные сотрудники имеют средства индивидуальной защиты и другие необходимые атрибуты, так как постоянно находятся в зонах возможного риска. «Было бы абсурдно не обеспечивать их защитными средствами», — заявили в центре.

В ЦГСЭН не прокомментировали вопрос об обеспечении транспортом сотрудников.

Напомним, дочь одной из сотрудниц Центра госсанэпиднадзора рассказала 24.kg, что медиков не обеспечивают масками и специальными костюмами. Также врачи вынуждены идти до дома ночью пешком после долгой смены.

На сегодня в Кыргызстане подтвердились 44 случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.