У Минздрава возникли трудности с обеспечением блокпостов медработниками. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.
Она отметила, что блокпосты организовали всего три дня назад.
«Сейчас изучаем потребность блокпостов, направляем бесконтактные градусники. При необходимости обучаем эпидемиологов и привлекаемых ординаторов для работы на них», — отметила она.
Айнура Акматова добавила, что в Минздрав обращались с сообщениями, что у сотрудников МВД, МЧС недостаточно масок. «Этот вопрос в штабах обсуждается, и он на стадии решения», — сказала она.
По ее словам, для поддержки и смены врачей в очагах инфекции из Бишкека направлена первая добровольная бригада медработников. «Им оплачены командировочные и выданы необходимые средства индивидуальной защиты», — сообщила она.
Напомним, В Кыргызстане зарегистрировано 44 подтвержденных случая COVID-19.
На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.