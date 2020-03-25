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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

У Минздрава возникли трудности с обеспечением блокпостов медработниками

У Минздрава возникли трудности с обеспечением блокпостов медработниками. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

Она отметила, что блокпосты организовали всего три дня назад.

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«Сейчас изучаем потребность блокпостов, направляем бесконтактные градусники. При необходимости обучаем эпидемиологов и привлекаемых ординаторов для работы на них», — отметила она.

Айнура Акматова добавила, что в Минздрав обращались с сообщениями, что у сотрудников МВД, МЧС недостаточно масок. «Этот вопрос в штабах обсуждается, и он на стадии решения», — сказала она.

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По ее словам, для поддержки и смены врачей в очагах инфекции из Бишкека направлена первая добровольная бригада медработников. «Им оплачены командировочные и выданы необходимые средства индивидуальной защиты», — сообщила она.

Напомним, В Кыргызстане зарегистрировано 44 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147990/
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