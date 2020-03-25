Коронавирус в Кыргызстане. Адвокат не смог встретиться с Алмазбеком Атамбаевым

Адвокат Сергей Слесарев не смог встретиться с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым. Об этом он сообщил 24.kg.

По словам юриста, он хотел увидеться со своим подзащитным сегодня в СИЗО ГКНБ. Однако сотрудники изолятора не предоставили соответствующих условий.

«Сегодня я хотел встретиться со своим подзащитным. Сначала сотрудники СИЗО сказали надеть маску, затем перчатки. Потом мне измерили температуру. Когда привели в комнату свиданий, сообщили, что я должен общаться с Алмазбеком Атамбаевым через стекло. Работа с ним предполагает, что я должен быть с ним наедине, передавать ему какие-то документы, нас никто не должен слышать. Санитарные правила в СИЗО не соблюдены, я провел перчаткой по стеклу, а она стала черной. Сотрудники сами ходят без масок и перчаток. При таких условиях осуществление защиты невозможно. Это нарушение прав адвоката и обвиняемого», — отметил Сергей Слесарев.

Напомним, что суды в Кыргызстане продолжают работать в прежнем режиме, несмотря на введенный режим чрезвычайного положения. Бывший президент Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, по двум из них — незаконному освобождению Азиза Батукаева и событиям в Кой-Таше — идут судебные процессы.

На сегодня в Кыргызстане всего 42 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.