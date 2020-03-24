Суды продолжат работать, несмотря на чрезвычайное положение

Судебные органы продолжат работать в штатном режиме, несмотря на чрезвычайное положение в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и трех районах Ошской и Джалал-Абадской областей. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

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Уточняется, что такое решение продиктовано спецификой и особенностью работы судебной ветви власти.

«В судах рассматриваются дела, которые имеют предусмотренные законодательством различные сроки рассмотрения, подачи исков, обжалования судебных актов, определения меры пресечения, сроки содержания под стражей и так далее. В каждом суде усилены меры предосторожности. Ведется работа по профилактике распространения инфекций и вирусов. В залы заседаний будут допускаться только участники процессов. Приостановлен прием граждан, отложены встречи и мероприятия», — проинформировали в Верховном суде.

Для безопасности участников процессов и сотрудников аппарата судов ограничат допуск родственников, журналистов и других слушателей, кроме сторон, в залы судебных заседаний.

На сегодня в Кыргызстане всего 42 подтвержденных случая COVID-19.

Завтра на территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области вводится чрезвычайное положение и комендантский час.