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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Режим ЧП в Кыргызстане. Водителей, оказывающих услуги такси, будут штрафовать

Водителей, оказывающих услуги такси, будут штрафовать. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУОБДД.

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По ее данным, со вчерашнего дня сотрудники ведомства обходят компании, которые предоставляют услуги пассажирских перевозок и запрещают им принимать заказы. «На улицах также проводим разъяснительные работы с водительским составом. Мы объясняем, что выходить на улицу сейчас рискованно, водители могут заразиться сами или заразить других», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что заниматься частным извозом граждан также запрещено. В отношении нарушителей режима ЧП будут принимать меры по несоблюдению режима.

Напомним, в Бишкеке с сегодняшнего дня перестал работать весь транспорт. Граждане, которым необходимо выйти из дома, должны передвигаться пешком.

На сегодня в Кыргызстане всего 42 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147929/
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