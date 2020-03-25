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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Весь транспорт в Бишкеке перестанет работать

В Бишкеке с сегодняшнего дня перестанет работать весь транспорт. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе правительства.

Граждане, которым необходимо выйти из дома, должны передвигаться пешком.

«Прежде чем выйти из дома, вы должны указать на листе А-4 свой адрес, телефон, паспортные данные и адрес аптеки или магазина, куда направляетесь. В случае, если вас остановят патрульные милиционеры, вы должны показать им маршрутный лист», — сообщили редакции.

На сегодня в Кыргызстане всего 42 подтвержденных случая COVID-19. Завтра на территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147901/
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