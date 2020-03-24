Комендантский час в Бишкеке. При выходе из дома нужно заполнить маршрутный лист

В Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области, в Сузакском районе Джалал-Абадской области вводят чрезвычайное положение и комендантский час.

Выходя из дома, гражданин должен заполнить специальный маршрутный лист. Об этом на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

«Это специальный бланк, в котором человек должен указать, куда он пойдет. Допустим, он живет на проспекте Манаса и Токтогула и ему нужно пойти в аптеку, которая расположена рядом. Он должен указать в листе свой точный маршрут, если вдруг он решит зайти в магазин и не укажет его, то у правоохранительных органов могут возникнуть дополнительные вопросы», — уточнил чиновник.

Он также отметил, что гражданин, выходя из дома с 7.00 до 20.00, должен иметь при себе паспорт или удостоверение личности. «В данный момент ведем работу по обеспечению пропусками государственных служащих, в том числе и медиков», — сказал Кубатбек Боронов.

Напомним, что вокруг столицы установят 48 блокпостов. Въезд в город ограничат для иногородних жителей.

Сегодня стало известно о еще 26 заболевших коронавирусом. Всего в Кыргызстане 42 подтвержденных случая COVID-19.