Германия выделит Кыргызстану 500 тысяч евро для борьбы с коронавирусом

Правительство Германии выделяет 500 тысяч евро для принятия мер по защите от коронавируса. Об этом сообщается на сайте посольства.

По его данным, эти деньги являются грантовыми и предоставляются Федеральным министерством по экономическому сотрудничеству и развитию (BMZ) для технического сотрудничества.

Читайте по теме От аплодисментов до миллионов. Кто и чем помогает в борьбе с коронавирусом

«Для реализации данных мер бюджет GIZ-проекта «Содействие перинатальному здравоохранению в Кыргызстане» будет увеличен на соответствующую сумму. Значительная часть средств будет перенаправлена в ВОЗ для обеспечения скоординированного осуществления мер в рамках Национального плана действий в чрезвычайных ситуациях и централизованного закупа соответствующего оборудования», — говорится в сообщении.

Посольство Германии в Бишкеке подчеркивает, что на оставшиеся средства в рамках GIZ-проекта будут профинансированы защитные средства, обучение медицинского персонала, а также информационные и разъяснительные кампании.

На сегодня в Кыргызстане всего 42 подтвержденных случая COVID-19. Завтра на территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области вводится чрезвычайное положение.