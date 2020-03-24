14:45
USD 77.60
EUR 83.09
RUB 0.96
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Общественный транспорт во время чрезвычайного положения будет работать

Общественный транспорт во время чрезвычайного положения в Бишкеке будет работать с 7.00 до 19.00. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра внутренних дел, комендант столицы Алмаз Орозалиев.

«Что касается такси, будем ставить условие, чтобы граждане, осуществляющие частный извоз, проходили процедуру дезинфекции транспорта»,  сказал он.

Алмаз Орозалиев добавил, что в любом случае выходить из дома нужно только в случае острой необходимости  продуктовый магазин, аптека, больница.

В Кыргызстане 42 подтвержденных случая COVID-19. Завтра на территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области вводят чрезвычайное положениеВ Бишкеке начинает действовать комендантский час
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147798/
просмотров: 595
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане военные обеспечены необходимыми средствами защиты
Проезд по Иссык-Кульской области будет осуществляться только по пропускам
В Кыргызстане приостановлен весенний призыв. Мобилизации пока не будет
В Бишкеке вводят комендантский час
Бишкек начали патрулировать милиционеры — предупреждают о режиме ЧП
От аплодисментов до миллионов. Кто и чем помогает в борьбе с коронавирусом
Велосипедисты будут доставлять продукты пожилым людям в Бишкеке
Мэрия Бишкека заканчивает строительство велодорожки и тротуара на улице 7 Апреля
В Кыргызстане выявили еще 26 случаев коронавируса, один — ребенок до года
Коронавирус в КР. Пассажиров рейса из Москвы разместили в здании бывшей колонии
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. В&nbsp;штабе рассказали о&nbsp;заболевших из&nbsp;Бишкека Коронавирус в Кыргызстане. В штабе рассказали о заболевших из Бишкека
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 20&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 20 марта
Девять продуктов, чтобы не&nbsp;заразиться коронавирусом Девять продуктов, чтобы не заразиться коронавирусом
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Один заболевший переведен в&nbsp;реанимацию Коронавирус в Кыргызстане. Один заболевший переведен в реанимацию
Бизнес
Азамат Акенеев: Держать деньги дома&nbsp;&mdash; большой риск Азамат Акенеев: Держать деньги дома — большой риск
&laquo;Керемет Банк&raquo; информирует клиентов о&nbsp;переходе на&nbsp;сокращенный график работы «Керемет Банк» информирует клиентов о переходе на сокращенный график работы
В&nbsp;офисах банка &laquo;Бай Тушум&raquo; провели масштабную дезинфекцию В офисах банка «Бай Тушум» провели масштабную дезинфекцию
Стартовали доставка SIM-карт и&nbsp;пополнение баланса на&nbsp;дому по&nbsp;всему Кыргызстану Стартовали доставка SIM-карт и пополнение баланса на дому по всему Кыргызстану
24 марта, вторник
14:44
В Кыргызстане военные обеспечены необходимыми средствами защиты В Кыргызстане военные обеспечены необходимыми средствам...
14:40
Проезд по Иссык-Кульской области будет осуществляться только по пропускам
14:33
Общественный транспорт во время чрезвычайного положения будет работать
14:28
В Кыргызстане приостановлен весенний призыв. Мобилизации пока не будет
14:22
В Бишкеке вводят комендантский час