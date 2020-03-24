Общественный транспорт во время чрезвычайного положения будет работать

Общественный транспорт во время чрезвычайного положения в Бишкеке будет работать с 7.00 до 19.00. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра внутренних дел, комендант столицы Алмаз Орозалиев.

«Что касается такси, будем ставить условие, чтобы граждане, осуществляющие частный извоз, проходили процедуру дезинфекции транспорта», — сказал он.

Алмаз Орозалиев добавил, что в любом случае выходить из дома нужно только в случае острой необходимости — продуктовый магазин, аптека, больница.

В Кыргызстане 42 подтвержденных случая COVID-19. Завтра на территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области вводят чрезвычайное положение. В Бишкеке начинает действовать комендантский час.