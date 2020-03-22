Минздрав закупил 5 тысяч экспресс-тестов для быстрой диагностики коронавируса

Министерство здравоохранения Кыргызстана закупило 5 тысяч экспресс-тестов для быстрой диагностики коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в республиканском штабе.

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Экспресс-тесты приобрели на средства из специального счета по недопущению распространения коронавируса на территории страны. «Их преимущество перед традиционными методами тестирования заключается в простоте применения, дешевизне и быстроте получения результата», — отметили в штабе.

Тесты позволят в течение 20 минут определить наличие коронавируса и локализовать его распространение. Специалисты с завтрашнего дня начнут диагностику коронавируса с их помощью.



На сегодня в Кыргызстане зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.