23:08
USD 83.53
EUR 90.10
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Минздрав закупил 5 тысяч экспресс-тестов для быстрой диагностики коронавируса

Министерство здравоохранения Кыргызстана закупило 5 тысяч экспресс-тестов для быстрой диагностики коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Читайте по теме
Минздрав изучает вопрос приобретения экспресс-тестов для выявления коронавируса

Экспресс-тесты приобрели на средства из специального счета по недопущению распространения коронавируса на территории страны. «Их преимущество перед традиционными методами тестирования заключается в простоте применения, дешевизне и быстроте получения результата», — отметили в штабе.

Тесты позволят в течение 20 минут определить наличие коронавируса и локализовать его распространение. Специалисты с завтрашнего дня начнут диагностику коронавируса с их помощью.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147549/
просмотров: 510
Версия для печати
Материалы по теме
По $330 требуют у туристов-кыргызстанцев за возврат домой из Анталии
Фото дня. Бишкекчане ждут своей очереди в банк, сидя в метре друг от друга
Кыргызстанец пытался вывезти 4 тысячи масок в Казахстан. Его задержали
Первый день ЧС в Кыргызстане: что происходит на рынках и улицах Бишкека
В Узбекистане вводят обязательное ношение масок в общественных местах
ЧС в Кыргызстане. Въезд в Иссык-Кульскую область ограничили
Вопрос водителей в Иране решен, они возвращаются в Кыргызстан
Из-за коронавируса в ряде стран бумажные деньги отправляют на карантин
У кыргызстанца в Пакистане выявили коронавирус. В штабе проверяют информацию
Минздрав изучает вопрос приобретения экспресс-тестов для выявления коронавируса
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 19&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 19 марта
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. В&nbsp;штабе рассказали о&nbsp;заболевших из&nbsp;Бишкека Коронавирус в Кыргызстане. В штабе рассказали о заболевших из Бишкека
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 20&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 20 марта
Бизнес
Стартовали доставка SIM-карт и&nbsp;пополнение баланса на&nbsp;дому по&nbsp;всему Кыргызстану Стартовали доставка SIM-карт и пополнение баланса на дому по всему Кыргызстану
Звонки на&nbsp;все номера горячих линий для абонентов О! БЕСПЛАТНЫЕ Звонки на все номера горячих линий для абонентов О! БЕСПЛАТНЫЕ
Организуем работу в&nbsp;интернете на&nbsp;дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно Организуем работу в интернете на дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно
Dos Credobank с&nbsp;заботой о&nbsp;клиентах Dos Credobank с заботой о клиентах
22 марта, воскресенье
22:48
По $330 требуют у туристов-кыргызстанцев за возврат домой из Анталии По $330 требуют у туристов-кыргызстанцев за возврат дом...
22:24
Минздрав закупил 5 тысяч экспресс-тестов для быстрой диагностики коронавируса
22:09
Фото дня. Бишкекчане ждут своей очереди в банк, сидя в метре друг от друга
22:00
Чудаки парковки. Водители вынуждают других участников движения нарушать ПДД
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 марта: без осадков