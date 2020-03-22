Минздрав изучает вопрос приобретения экспресс-тестов для выявления коронавируса

Вопрос поставки экспресс-тестов для быстрого выявления коронавируса прорабатывается. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, два дня назад в Минздраве прошла видеоконференция с представителями КНР: врачами, эпидемиологами. Они рассказывали о своем опыте в борбе с коронавирусом, локализации эпидемии.

«Мы задавали вопрос о необходимости использования экспресс-тестов, их эффективности. Сейчас наш отдел закупок прорабатывает этот вопрос», — отметила она.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.