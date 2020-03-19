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Общество

Жители Оша продолжают скупать муку. Открыли три дополнительные точки продажи

В Оше жители продолжают скупать муку, очереди растут. Как сообщили 24.kg в мэрии южной столицы, в связи с возникшим ажиотажем среди граждан открыли три дополнительные точки продажи.

Накануне в Оше у мукомольного комбината «Тулпар» образовалась огромная очередь. Сегодня число желающих купить муку увеличилось втрое.

По данным муниципалитета, совместно с комбинатом организовано три точки по реализации муки: на въезде в город с пригородного села Фуркат, в микрорайоне «Кулатов» и на центральном рынке.

«Поступили 150 тонн муки и 350 тонн пшеницы. В ближайшее время ожидается поступление еще 650 тонн пшеницы и 150 тонн муки. Порядок обеспечивают сотрудники правоохранительных органов и специалисты МТУ», — рассказали в мэрии южной столицы.

Как отмечается, местные власти контролируют цены. «Сегодня мешок I сорта стоит 1 тысячу 350 сомов. Отдаем максимум по два мешка в одни руки», — подчеркнули в муниципалитете.

И заметили, что с завтрашнего дня будет работать только одна точка — на центральном рынке города.

В мэрии добавили, что ситуация среди горожан стабильная. «Наблюдается ажиотаж на муку среди близлежащих районов, таких как Кара-Суу, Ноокат, Араван. Поэтому, помимо раздачи муки, муниципалитет проводит разъяснительные беседы среди граждан», — заключили там.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147168/
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