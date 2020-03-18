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Агент 024

Очереди за мукой в городе Ош. Товар отпускают по талонам

В Оше у здания одного из мукомольных заводов образовалась большая очередь за мукой, товар отпускают по талонам. Об этом 24.kg сообщил читатель Байкал Топчубаев.

По его словам, на мукомольном заводе «Тулпар» в микрорайоне ХБК (хлопчато-бумажный комбинат) образовалась большая очередь. Читатель просит мэрию принять меры.

«Берут муку по талонам. Очередь увеличивается с каждой минутой. Спрос растет. Было бы хорошо, если создали доставку», — комментирует автор на видео.

Он пояснил, что талоны выдают с номерками на очередь. Но товар отпускают без ограничений.  

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/146913/
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