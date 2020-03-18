У граждан Кыргызстана с Grand Princess нет коронавирусной инфекции

В результате неоднократно проведенных тестов медицинские работники карантинного центра подтвердили отсутствие коронавирусной инфекции у граждан Кыргызстана с круизного лайнера Grand Princess. Об этом сообщил департамент информации Министерства иностранных дел КР.

По его данным, посольство Кыргызстана в США и Канаде поддерживает постоянный контакт с гражданами КР — пассажирами круизного лайнера Grand Princess, который задержан на карантин у берегов штата Калифорния (США).

Двоих граждан Кыргызстана 13 марта эвакуировали с судна в специализированный центр в штате Джорджия (США) для дальнейшего прохождения карантина.

По предварительным данным, кыргызстанцы после прохождения карантина (14 дней) смогут вернуться домой.