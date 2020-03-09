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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Двое кыргызстанцев находятся на лайнере Grand Princess, где выявлен коронавирус

Посольством КР в США и Канаде получена официальная нота от Государственного департамента  с информацией о том, что на борту лайнера Grand Princess находятся двое граждан Кыргызстана. Об этом сообщает Министерство иностранных дел КР.

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5 марта стало известно о задержании у берегов штата Калифорния (США) на карантин круизного лайнера Grand Princess  в связи с тем, что у двух пассажиров обнаружена коронавирусная инфекция.

Посольством налажен прямой контакт с гражданами Кыргызстана, которые отметили, что они чувствуют себя хорошо. Все пассажиры находятся в каютах.

Посольство держит вопрос на контроле и поддерживает постоянный контакт с гражданами КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145893/
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