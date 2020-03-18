Заразившиеся коронавирусом кыргызстанцы прибыли рейсом в Бишкек

Трое граждан, у которых обнаружен коронавирус, прибыли рейсом авиакомпании «Эйр Арабия» в аэропорт «Манас». Об этом сообщили в Telegram-канале Республиканского штаба по коронавирусу.

По его данным, они прилетели чартерным рейсом 12 марта. На борту находились 135 пассажиров. Как мужчины далее добирались до Сузакского района — авиарейсом до Оша или наземным транспортом, не уточняется.

Ранее министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев сообщил, что уже установлено 90 человек, которые летели с ними одним рейсом. Все они в обсервации. Остальных 45 человек еще ищут.

Заместитель директора департамента консульской службы МИД Бахтияр Шакиров сообщил, что всего из Саудовской Аравии вернулся 651 паломник.