В Бишкек вернулись паломники из Саудовской Аравии. Они под домашним карантином

В Бишкек прилетели паломники из Саудовской Аравии. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Бахтияр Шакиров.

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Он отметил, что 654 кыргызстанца совершали малый хадж, и из-за того, что Саудовская Аравия закрыла воздушное пространство, у них возникли проблемы с возвращением в КР.

«После переговоров нам удалось вернуть 651 паломника, трое остались там под наблюдением врачей. Они преклонного возраста, почувствовали недомогание», — отметил он.

По его словам, они прошли соответствующую проверку и находятся под домашним наблюдением.

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