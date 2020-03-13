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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкек вернулись паломники из Саудовской Аравии. Они под домашним карантином

В Бишкек прилетели паломники из Саудовской Аравии. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Бахтияр Шакиров.

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Он отметил, что 654 кыргызстанца совершали малый хадж, и из-за того, что Саудовская Аравия закрыла воздушное пространство, у них возникли проблемы с возвращением в КР.

«После переговоров нам удалось вернуть 651 паломника, трое остались там под наблюдением врачей. Они преклонного возраста, почувствовали недомогание», — отметил он.

По его словам, они прошли соответствующую проверку и находятся под домашним наблюдением.

Число заразившихся COVID-19 в Саудовской Аравии, по последним данным, 45 человек. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146420/
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