Заразившиеся коронавирусом кыргызстанцы находятся под наблюдением врачей в Джалал-Абадской больнице. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

По его словам, заразившимся мужчинам — 70 лет, 62 года и 46 лет. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Кроме того, сейчас ведется работа с людьми, которые летели с ними одним рейсом.

«Всего было 135 человек. На сегодня 90 человек мы уже нашли. Все они в обсервации. Люди относятся с пониманием к ситуации. Несмотря на то что это было поздно вечером, они согласились сдать анализы», — рассказал Космосбек Чолпонбаев.