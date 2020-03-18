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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Все трое заразившиеся коронавирусом кыргызстанцы — мужчины

Заразившиеся коронавирусом кыргызстанцы находятся под наблюдением врачей в Джалал-Абадской больнице. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

По его словам, заразившимся мужчинам — 70 лет, 62 года и 46 лет. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Кроме того, сейчас ведется работа с людьми, которые летели с ними одним рейсом.

«Всего было 135 человек. На сегодня 90 человек мы уже нашли. Все они в обсервации. Люди относятся с пониманием к ситуации. Несмотря на то что это было поздно вечером, они согласились сдать анализы», — рассказал Космосбек Чолпонбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146842/
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