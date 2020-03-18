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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Мэрия Бишкека создала штаб по экономической стабильности

Мэрия Бишкека создала городской штаб по экономической стабильности, чтобы минимизировать негативные последствия от внешних факторов, связанных с распространением коронавируса, и обеспечить экономическую стабильность в столице. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал первый вице-мэр Бишкека по экономическим и финансовым вопросам Алмаз Бакетаев.

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«Городской штаб будет постоянно проводить мониторинг социально-экономического положения столицы, ежедневно анализировать цены на социально значимые продовольственные товары и их запасы», — отметили в мэрии.

В состав экономического штаба вошли первый вице-мэр Алмаз Бакетаев, заместитель директора департамента экономики и инвестиций Сато Караш, руководители аппарата муниципалитета, районных акимиатов, команда экономистов и финансистов, сотрудники правоохранительных органов, ГСБЭП и городского управления Министерства финансов.

Добавим, что ранее вице-премьер-министр Эркин Асрандиев сообщил, что потери бюджета Кыргызстана из-за коронавируса оцениваются в 28 миллиардов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146882/
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