Мэрия Бишкека создала штаб по экономической стабильности

Мэрия Бишкека создала городской штаб по экономической стабильности, чтобы минимизировать негативные последствия от внешних факторов, связанных с распространением коронавируса, и обеспечить экономическую стабильность в столице. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал первый вице-мэр Бишкека по экономическим и финансовым вопросам Алмаз Бакетаев.

«Городской штаб будет постоянно проводить мониторинг социально-экономического положения столицы, ежедневно анализировать цены на социально значимые продовольственные товары и их запасы», — отметили в мэрии.

В состав экономического штаба вошли первый вице-мэр Алмаз Бакетаев, заместитель директора департамента экономики и инвестиций Сато Караш, руководители аппарата муниципалитета, районных акимиатов, команда экономистов и финансистов, сотрудники правоохранительных органов, ГСБЭП и городского управления Министерства финансов.

Добавим, что ранее вице-премьер-министр Эркин Асрандиев сообщил, что потери бюджета Кыргызстана из-за коронавируса оцениваются в 28 миллиардов сомов.