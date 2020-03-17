Потери бюджета Кыргызстана из-за коронавируса оцениваются в 28 миллиардов сомов

«На сегодня мы провели подсчеты. Около 28 миллиардов сомов составят потери бюджета», — заявил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

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По его словам, с учетом нынешней ситуации разработан специальный план по дополнительным источникам финансирования бюджета. Он рассчитан на 6,9 миллиарда сомов. Но по нему сейчас тоже есть некоторые вопросы.

«Сейчас бизнес сокращает работу, поэтому источники финансирования налогов тоже уменьшаются. В рамках бюджета мы сегодня с Минфином ведем работу с внешними донорами. По системе ООН дважды состоялись встречи. Мы решили разработать антикризисный план. Он в настоящее время есть, но рассчитан на две-три недели. Сейчас мы должны разработать план на срок от трех до шести месяцев. Нужно предусмотреть, какую помощь мы можем оказать бизнесу, как пополнить бюджет. Этот план включает в себя и помощь доноров», — подчеркнул Эркин Асрандиев.