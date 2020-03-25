«Кырк чоро» о женщинах, гей-парадах, политике и спонсорах

В Кыргызстане нет человека, который бы не знал о движении «Кырк чоро». Его активисты с завидным постоянством оказываются в центре скандалов. Лидеры «Кырк чоро» с таким же постоянством опровергают свою причастность к ним. Однако о движении известно мало, и 24.kg решило предоставить слово самим активистам.

Мы договорились об интервью с Замиром Кочорбаевым. Но в назначенный час он не пришел. «Я забыл», — честно сказал он и предложил вместо себя соратника Урана Рыскулова. «Уран Рыскулов — наш главный идеолог», — пояснил Кочорбаев. Журналисты согласились. Но вместо Урана Рыскулова пришел Кубанычбек Дуйшеев. «Меня отправило руководство, — сказал он. — Уран сейчас не в городе».

Кубанычбек Дуйшеев — один из лидеров движения. Свои вопросы редакция задала ему.

Отметим, что интервью снято еще до выявления первых случаев заражения коронавирусом в Кыргызстане. Полная версия доступна в видеоформате. Основные тезисы беседы читайте ниже.

Про женщин и боязнь геев

Кубанычбек Дуйшеев не против прав женщин и их защиты. Он привел пример особого уважения: у девушки 40 косичек почитаются.

По его мнению, ущемления прав и унижения женщин в Кыргызстане нет. А если муж избивает или убивает свою супругу, это преступление.

Я, наоборот, считаю, что мужчины нуждаются в защите. Например, у меня в доме все решает жена. Я с ней советуюсь. По данным МВД, мужчины больше подвергаются насилию. Кубанычбек Дуйшеев

Преступления не имеют половой разницы. Но женщин «Кырк чоро» защищает, не афишируя, без лишней рекламы.

Правозащитники, по мнению движения, выходят защищать права женщин на деньги Запада. Фактов, правда, собеседник привести не смог. Он лишь повторился, что информацию черпают в основном в социальных сетях и СМИ. В каких именно изданиях, не уточняют.

Информацию о том, что акция за права женщин — это якобы гей-парад, в «Кырк чоро» узнали из социальных сетей.

Снова виноваты правозащитники, Запад и пропаганда. Снова фактов нет. Однако есть и хорошая новость: девушки с волосами ярких нестандартных цветов не вызывают раздражения у членов «Кырк чоро». «Воспринимаю как есть», — сказал Кубанычбек Дуйшеев.

Пусть не пропагандируют. Например, говорят, что келинизация — это рабство. После таких лозунгов другие девушки замуж не пойдут. Кубанычбек Дуйшеев

Про спонсоров и политику

Живет движение за счет членских взносов — 4 тысячи 800 сомов, платят не все. У многих есть личный автомобиль, расходов мало.

Своих спонсоров «Кырк чоро» скромно называет «некоторые люди, которым нравятся наши идеи». Но это не политики и депутаты — некие предприниматели.

В 2010 и 2015 годах движение не рвалось в парламент, потому что «были проблемы с финансированием». К 2020-му, очевидно, дела пошли на лад.

«Кырк чоро» ведет переговоры с партиями, чтобы идти на выборы. Есть даже подходящая — в выборах раньше не участвовала, но идеи движения разделяет.

Рейды «Кырк чоро», на которых движение и заработало славу, Кубанычбек Дуйшеев считает заботой о будущем нации. Заходить на территорию частной собственности помогал меморандум с МВД, ГКНБ и Госслужбой миграции.

Что еще рассказал хранитель ценностей

— Вы говорите, что поддерживаете защиту женщин. Но вы ни разу не выступали с заявлениями, не проводили акций...

— Нет, мы говорим об этом. Замир говорит.

— Почему «Кырк чоро» никогда не выходит на акции за права женщин?

— Я же говорю, преступления не имеют половой разницы. А женщин мы защищаем не афишируя. Например, к нам обратились работники швейных цехов, которым не выплатили зарплату. Мы им помогли. Помогли сотрудникам иностранных компаний. Многие вещи делаем, не рекламируя.

У нас в движении нет радикализма и агрессии. Если были бы, мы за 10 лет существования показали свой радикализм. Вот в Кыргызстане живет сколько наций в мире и согласии: дунгане, русские, другие. Радикализма нет в крови кыргызов. Основной принцип Манаса — это великодушие. Наши предки даже незнакомца приглашали к себе домой, давали ночлег и еду.

— Вы же прекрасно понимаете, что никаких гей-парадов в республике нет и не будет. А женщины имеют право на свое мнение, жить так, как они хотят. Это их выбор...

— Да, понимаю. Но пусть не пропагандируют.

— Но это не пропаганда. Это мнение отдельно взятых людей...

— В прошлом году было. И в этом. Марш прошел не только у нас, но и в Грузии, на Украине.

— Вы же наверняка знаете трагическую историю Бурулай?

— Да, мы ходили в суд. Такой судьбы никому не желаю.

— Суд был закрытым?

— Да, мы были с родителями, оказывали моральную поддержку.

— Вы считаете, у тех, кто вышел на марш 8 марта, были политические лозунги?

— Я не видел политических лозунгов. Я видел, что их цель спрятана за правами женщин. Если бы участницы марша вышли с чистыми намерениями в защиту женщин, то я бы поддержал, сам бы вышел вместе с ними.