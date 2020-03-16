За спекуляции привлекут к уголовной ответственности торговцев в Кара-Суу

В Ошской области милиция выявила факты распространения недостоверных сведений и необоснованного завышения цен на продукты питания. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Уточняется, что 27 февраля уроженец Узгенского района, ныне гражданин России, 40-летний А.К. прибыл из Южной Кореи через Узбекистан, прошел через КПП «Достук» на кыргызско-узбекской границе. При прохождении границы прошел проверку на коронавирус, но никаких симптомов не было выявлено. На следующий день медики забрали его из дома и поместили в клинику на дополнительное обследование.

«Однако в тот же день медсестра одного из медучреждений М.Н. распространила в мессенджере WhatsApp недостоверные сведения о том, что мужчина заболел коронавирусом. Сейчас проводится проверка», — сообщили в МВД.

Кроме того, на территории Ошской области милиция установила, что спекулянты воспользовались ситуацией и пытались на ней незаконно заработать. Они подняли цены на имеющие повышенный спрос товары.

«Милиция установила, что житель Кара-Суйского района, 47-летний С.Ш., который является владельцем продуктового магазина, закупил 400 мешков муки и продавал продукт первого сорта по цене 1 тысяча 600 сомов, а мешок высшего сорта — по 2 тысячи сомов, масло хлопковое мужчина также реализовывал по завышенной цене. Другой житель Кара-Суйского района, 53-летний владелец магазина С.Б., также, воспользовавшись повышенным спросом и массовыми закупками товаров, продавал муку первого сорта по цене 1 тысяча 650 сомов. По такой цене он реализовал примерно 100 мешков. Оба факта зарегистрированы в ЕРПП по статье «Монополистические действия и ограничение конкуренции» УК КР», — сообщили в МВД.

Факты спекуляции зарегистрированы также в Ноокатском и Алайском районах Ошской области. Они зарегистрированы в ЕРПП по статьям «Необоснованное завышение цен» Кодекса о нарушениях.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи скончались. В Казахстане из-за вспышки коронавируса объявили чрезвычайное положение и ввели ограничения. Они касаются въезда на территорию РК, а также на выезд с ее территории всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы РК и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел РК.