Число заболевших коронавирусом в Казахстане возросло до девяти, среди них есть ребенок. Об этом сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип.

По его данным, среди заболевших девочка 2008 года рождения. Она прилетела из Германии. Взятый анализ показал положительный результат.

Таким образом, в Казахстане на сегодня зафиксировано девять случаев заражения каронавирусом: семь в Алматы и два в Нур-Султане.

Вчера в целях минимизации проникновения коронавируса на территорию Республики Казахстан правительством принято решение о временном ограничении на въезд, сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Казахстане с 16 марта из-за коронавируса.