В Казахстане введен режим чрезвычайного положения: у восьми человек коронавирус

Режим ЧП продлится до 15 апреля. В стране также будет создана государственная комиссия для обеспечения режима чрезвычайного положения.

Документ предусматривает введение ограничений на въезд и выезд всех видов транспорта. Исключение делают для персонала дипломатической службы Казахстана и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций.