В Казахстане введен режим чрезвычайного положения: у восьми человек коронавирус

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня подписал указ о введении чрезвычайного положения в Казахстане с 16 марта из-за коронавируса.
Режим ЧП продлится до 15 апреля. В стране также будет создана государственная комиссия для обеспечения режима чрезвычайного положения.
Документ предусматривает введение ограничений на въезд и выезд всех видов транспорта. Исключение делают для персонала дипломатической службы Казахстана и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций.
Ранее стало известно, что число пациентов с коронавирусом в Казахстане достигло восьми.