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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Казахстане введен режим чрезвычайного положения: у восьми человек коронавирус

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня подписал указ о введении чрезвычайного положения в Казахстане с 16 марта из-за коронавируса.

Режим ЧП продлится до 15 апреля. В стране также будет создана государственная комиссия для обеспечения режима чрезвычайного положения.

Документ предусматривает введение ограничений на въезд и выезд всех видов транспорта. Исключение делают для персонала дипломатической службы Казахстана и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций.

Ранее стало известно, что число пациентов с коронавирусом в Казахстане достигло восьми.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146531/
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