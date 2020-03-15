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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Узбекистане зарегистрировали первый случай коронавируса

В Узбекистане зарегистрировали первый случай коронавируса. Об этом сообщило РИА Новости с ссылкой на агентство санитарно-эпидемиологического благополучия Министерства здравоохранения РУз.

По его данным, заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из Франции.

Власти Узбекистана принимают все необходимые меры, чтобы заболевание не распространилось по территории страны: определены лица, бывшие в контакте с зараженным, составлен список пассажиров, прибывших вместе с ним из Франции в Узбекистан, ведется работа по установлению мест их проживания и взятию под медицинский контроль.

В агентстве санитарно-эпидемиологического благополучия призвали население не поддаваться панике и уделять серьезное внимание соблюдению правил личной гигиены, содержать жилые помещения в чистоте, после пользования общественным транспортом применять обеззараживающие средства и мыть руки с мылом.

Добавим, что в пятницу о выявлении коронавируса заявили власти Казахстана. В Кыргызстане, по официальным данным, подтвержденных случаев заболевания нет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146529/
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