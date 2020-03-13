У двух казахстанцев выявили коронавирус

У двух казахстанцев, которые приехали из Германии, подтвердили коронавирус. Об этом сообщило Tengrinews.kz со ссылкой на министра здравоохранения Елжана Биртанова.

«Как известно, мы три месяца вели борьбу с коронавирусом. Все необходимые мероприятия предпринимали, чтобы не допустить ввоза. Сегодня мы получили подтверждение у двух наших граждан. Они прибыли из Германии, у них выявлен коронавирус. Они госпитализированы в инфекционный стационар в Алматы. Клинические симптомы у них отсутствуют, чувствуют себя хорошо. Принимаются все необходимые меры», — сообщил Елжан Биртанов.

Вчера, 12 марта, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила новый коронавирус пандемией. Заболеванием охвачено больше 126 тысяч человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление, в котором сообщил о реализации специальных превентивных мер. Публичные мероприятия отменили.

«Перебоев со снабжением граждан продуктами питания и товарами первой необходимости не будет. Важно не допустить ущерба малому и среднему бизнесу», — обещал президент.

Ранее главный государственный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин сообщил, что по прогнозам первый случай коронавируса в Казахстане может быть зарегистрирован с 11 по 16 марта. В случае его выявления власти «сразу введут специальные мероприятия». Он уточнил, что текущий прогноз — математическое моделирование ученых. «Они разрабатывают, есть специальные формулы. Они делают прогнозы», — подчеркнул Бекшин.