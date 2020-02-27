Хадж-2020. Саудовская Аравия приостановила прием паломников для малой умры

Власти Саудовской Аравии объявили о временной приостановке въезда в страну для паломников, которые направляются для совершения умры (малого паломничества) в Мекке и посещения Мечети Пророка в Медине. Об этом сообщает РИА «Новости»

Как говорится в заявлении МИД королевства, также приостановлен въезд по туристическим визам для граждан тех стран, в которых в настоящее время распространяется коронавирус.

Ранее Духовное управление мусульман Кыргызстана сообщало, что в этом году в Мекку поедут 6 тысяч 110 паломников из нашей страны. Квота для КР утверждена в Министерстве паломничества Королевства Саудовская Аравия.