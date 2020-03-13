Суд назначил принудительный привод свидетелей по второму делу Айбека Калиева

В Аламединском районном суде возобновили процесс по второму уголовному делу о мошенничестве в отношении экс-главы Национального энергохолдинга Айбека Калиева. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Бактыбек Жумашев.

Начался допрос свидетелей обвинения. Однако из-за систематической неявки судья вынес постановление о принудительном приводе участников процесса.

«В ходе следствия эти люди не давали показаний против моего подзащитного. Они рассказывали по факту. Само обвинение притянуто за уши. Как можно судить за мошенничество, если Айбек Калиев просто продал машину, приобретенную у китайской компании ТВЕА. Это абсурд», — сказал Бактыбек Жумашев.



Он отметил, что это совершенно обычная сделка, в результате которой Айбек Калиев как продавец авто получил деньги, а покупатель — машину.

Новый автовладелец выступает в качестве потерпевшего. Но, отметил адвокат, Айбек Калиев его не знает и познакомился только в суде. Машину продавал по доверенности брат бывшего главы Энергохолдинга.

Отметим, Айбек Калиев является фигурантом дел об аварии и модернизации ТЭЦ. По ним вынесены приговоры. Бывшего главу Нацэнергохолдинга осудили на 17 лет лишения свободы по обвинению в коррупции (дело о модернизации ТЭЦ) и 2,5 года по делу об аварии на столичной теплоцентрали.