Зеленая река Аламедин. В реку сбросили нефтепродукты

Результаты исследований воды и почвы, которые отобрали в реке Аламедин, показали, что в нее сбросили вещества, содержавшие большую концентрацию нефтепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

По ее данным, в результате замеров проб воды и почвы в районе Ала-Арчинского водохранилища обнаружили превышение предельно-допустимой концентрации по азоту аммонийному от 2 до 4 раз, по азоту нитритному — от 11 до 45 раз, нефтепродуктам — от 2 до 11,4 раза.

«Также в отобранных пробах почвы обнаружили превышение предельно-допустимой концентрации по азоту нитратному от 2 до 13 раз, по цинку — в 2,4 раза, меди — в 1,63 раза, свинцу — в 2,63 раза. По сравнению с фоновой концентрацией обнаружили превышение по железу до 40 раз, нефтепродуктов — до 695 раз», — отметили в ГАООСиЛХ.

Ведомство подчеркнуло, что результаты химических исследований проб воды и почвы на участке реки Ала-Арчи и Ала-Арчинского водохранилища направили в Госэкотехинспекцию для принятия мер в рамках природоохранного законодательства Кыргызстана.

Ранее опубликовали видео окрашенной в зеленый цвет воды в реке Аламедин. Автор ролика предполагал, что в реку слили химические вещества.