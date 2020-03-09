Под хештегом #нетнасилию в Бишкеке пройдет мирная акция за права женщин

Беспрецедентно жестокий разгон женского марша солидарности 8 марта вызвал возмущение кыргызстанцев. На участниц мирной акции напали неизвестные в калпаках и масках, однако милиция стала задерживать женщин, а не провокаторов. Бишкекчанки в знак протеста и защиту своих конституционных прав намерены собраться у памятника Уркуе. Об этом 24.kg сообщили организаторы.

Мирная акция намечена на 10 марта и начнется в 12.00.

По словам ее инициаторов, нельзя соблюдать права одних граждан страны и нарушать права других. Многих возмутила безнаказанность неизвестных мужчин, которые напали на участниц марша.

Организаторы предстоящей акции подчеркивают, что женщины намерены заявить о равноправии и защите своих прав. Срыв женского марша произошел в том числе из-за того, что провокаторы распространяли заведомо ложную информацию, подменяя лозунги акции. Женский марш солидарности, стоит подчеркнуть, организовывался против насилия. Других лозунгов у участниц не было. Стоит отметить, что только в январе 2020 года в результате домашнего насилия от рук мужчин погибли несколько кыргызстанок.

Напомним, 8 марта организация Bishkek Feminist Initiatives планировала провести марш солидарности. Активистки стали собираться на площади Победы. Но члены «Кырк чоро» сорвали акцию, устроив провокации. На место прибыли сотрудники милиции и задержали участников мирной акции. Около 50 человек были доставлены в УВД. Участницы получили ушибы, другие травмы. Жестокий разгон мирной акции происходил на фоне заявлений чиновников о том, что «все усилия власти направлены на то, чтобы женщины были уверены в завтрашнем дне».