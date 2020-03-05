Марша феминисток не будет. Суд запретил все митинги и акции до 1 июля

Первомайский районный суд рассмотрел иск мэрии Бишкека об ограничении проведения акций протеста и мирных собраний.
В ходе заседания представители столичного муниципалитета объяснили свои требования эпидемией коронавируса и произошедшими 2 марта беспорядками.
Истцы просили запретить проведение мероприятий до 1 июля.
Представитель кризисного центра «Шанс» отметила, что планируемый 8 марта марш феминисток необходим для защиты прав женщин и детей.
Судья Зарема Бейшеева вынесла постановление об ограничении проведения митингов и мирных акций до 1 июля.
Напомним, в Бишкеке 8 марта феминистки планировали провести женский марш солидарности. Однако городские власти выступили против акции.