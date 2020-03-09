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Общество

Перенесенный концерт афротеноров Gugulethu состоится на этой неделе

Концерт афротеноров Gugulethu, который должен был состояться на прошлой неделе в Театре оперы и балета, пройдет 15 марта в «Асанбай-центре».

Артисты поют на 10 языках. Их стиль можно охарактеризовать как афроопера: вдохновенная музыка с уникальными современными и этническими элементами.

На концерте будут исполнены шедевры мировой оперы, оперетты и мюзиклов, неаполитанские и русские народные песни, произведения из кинохитов, африканские мелодии и афрофьюжн.

В репертуаре Gugulethu и классическая Nessun Dorma, и нежные популярные O Sole Mio, Nella Fantasia, и мировые хиты Time to say good buy, Heliluhia, и композиции африканских музыкантов, и, конечно, оригинальные O Afrika! и Nyamezela.

Редкие тембры, неожиданное сочетание вокальных и музыкальных жанров, смелые аранжировки, импровизации, динамичная смена номеров, калейдоскоп сценических костюмов и образов — все это ждет гостей шоу.

В концерте примут участие оперная дива, прима Башкирского государственного театра оперы и балета Лариса Ахметова (сопрано) и лауреат международных конкурсов, участница престижных оперных вечеров, фестивалей и гала-концертов Лариса Келль.

Акустические характеристики концертного зала «Асанбай-центра» позволяют провести концерт на самом высоком уровне.

Билеты можно приобрести на сайте ticket.kg и в «Асанбай-центре».

24.kg является информационным партнером мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145901/
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