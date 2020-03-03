Это не просто опера. Афротенора Gugulethu приготовили для бишкекчанок сюрпризы

На музыкальном шоу афротеноров Gugulethu зрителей ждут сюрпризы.

Напомним, что уникальный концерт состоится в Бишкеке 7 марта.

Артисты поют на 10 языках. Их стиль можно охарактеризовать как афроопера: вдохновенная музыка с уникальными современными и этническими элементами.

В репертуаре Gugulethu и классическая Nessun Dorma, и нежные популярные O Sole Mio, Nella Fantasia, и мировые хиты Time to say good buy, Heliluhia, и композиции африканских музыкантов, и, конечно, оригинальные O Afrika! и Nyamezela.

В концерте примут участие оперная дива, прима Башкирского государственного театра оперы и балета Лариса Ахметова (сопрано) и лауреат международных конкурсов, участница престижных оперных вечеров, фестивалей и гала-концертов Лариса Келль.

Концерт состоится в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Начало в 18.30.

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