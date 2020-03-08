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Общество

Большинство задержанных участников марша солидарности отпустили

Участников женского марша солидарности начали отпускать. Большинство из них вышли из здания УВД Сверловского района.

Однако около 20 человек все еще остаются задержанными. О них пока ничего неизвестно.

Как сообщили участницы, у одной из задержанных порвали паспорт.

В столице сегодня в полдень организация Bishkek Feminist Initiatives планировала провести марш солидарности. Активистки стали собираться на площади Победы. Но члены «Кырк чоро» сорвали акцию, устроив провокации. На место прибыли сотрудники милиции и задержали участников мирной акции. Около 50 человек были доставлены в УВД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145830/
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