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Общество

К задержанным участникам женского марша солидарности не впускают адвокатов

К задержанным участникам женского марша солидарности не впускают адвокатов.

У здания УВД Свердловского района, куда доставили задержанных участниц мирной акции, собрались их сторонники. На место прибыли также адвокаты. Однако их не впускают в здание.

В настоящее время в милиции находятся около 50 участниц марша солидарности. Их задержали сегодня на площади Победы. На место сбора участников акции также прибыли члены «Кырк чоро». Они закидали участниц яйцами. Но милиция их не задержала. В автобусы погрузили преимущественно женщин и девушек из числа участников марша.

Замначальника ГУВД Бишкека Атантаев Эрлан заявил журналистам, что сотрудники милиции не знали о планируемом марше солидарности женщин.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145827/
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