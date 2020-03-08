Около 50 участниц женского марша солидарности доставили в РУВД

В Бишкеке сегодня в полдень организация Bishkek Feminist Initiatives планировала провести марш солидарности. Активистки стали собираться на площади Победы.

На акцию явились члены движения «Кырк чоро». Они закидали участниц куриными яйцами, камнями и палками, стали разгонять собравшихся и пытались сорвать акцию.











На площадь Победы также прибыли сотрудники Свердловского РУВД и забрали активных участниц акции. Членов «Кырк чоро» не трогали.

Милиция продолжает без причин задерживать находящихся на площади людей.

С начала акции было задержано около 50 человек, задерживали всех, кто присутствовал на площади: активистов, организаторов и некоторых журналистов.