13:01
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Около 50 участниц женского марша солидарности доставили в РУВД

В Бишкеке сегодня в полдень организация Bishkek Feminist Initiatives планировала провести марш солидарности. Активистки стали собираться на площади Победы.

На акцию явились члены движения «Кырк чоро». Они закидали участниц куриными яйцами, камнями и палками, стали разгонять собравшихся и пытались сорвать акцию.

На площадь Победы также прибыли сотрудники Свердловского РУВД и забрали активных участниц акции. Членов «Кырк чоро» не трогали.

Милиция продолжает без причин задерживать находящихся на площади людей.

С начала акции было задержано около 50 человек, задерживали всех, кто присутствовал на площади: активистов, организаторов и некоторых журналистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145825/
просмотров: 204
Версия для печати
Материалы по теме
Марш феминисток в Бишкеке. Милиция задержала участниц
Марш феминисток в Бишкеке. На участниц акции за права женщин напали неизвестные
Марш феминисток в Оше. Активистам угрожают сотрудники мэрии и ГУВД
Марш феминисток запретили и в Оше
Обсуждение марша феминисток. Депутат о дискредитации женского движения
Обсуждение марша феминисток в парламенте. Депутаты обвиняют НПО
Письмо с требованиями «Кырк чоро» передали спикеру Жогорку Кенеша
Депутат Тазабек Икрамов о провокаторах на митинге феминисток 8 марта
Дастан Бекешев призывает коллег не заниматься гей-пропагандой — это позор
Митингующие против ЛГБТ сторонники «Кырк чоро» завершили акцию
Популярные новости
Одна из&nbsp;организаторов митинга в&nbsp;поддержку Садыра Жапарова работала судьей Одна из организаторов митинга в поддержку Садыра Жапарова работала судьей
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается понижение температуры воздуха Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается понижение температуры воздуха
Резкий рост ВИЧ-инфицированных в&nbsp;Кыргызстане. О&nbsp;причинах рассказали специалисты Резкий рост ВИЧ-инфицированных в Кыргызстане. О причинах рассказали специалисты
Фарид Ниязов считает, что президент должен был учитывать характер Атамбаева Фарид Ниязов считает, что президент должен был учитывать характер Атамбаева
Бизнес
&laquo;1+1&raquo;: При покупке в&nbsp;O!Store одного аксессуара второй&nbsp;&mdash; В&nbsp;ПОДАРОК! «1+1»: При покупке в O!Store одного аксессуара второй — В ПОДАРОК!
UFC 248: Смотрите два титульных боя на&nbsp;UFC ТВ&nbsp;в&nbsp;это воскресенье&nbsp;&mdash; только в&nbsp;O!TV UFC 248: Смотрите два титульных боя на UFC ТВ в это воскресенье — только в O!TV
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; поздравляет с&nbsp;Международным женским днем 8&nbsp;Марта! ОАО «Кыргызтелеком» поздравляет с Международным женским днем 8 Марта!
Купи смартфон Samsung в&nbsp;O!Store, получи Power Bank в&nbsp;подарок! Купи смартфон Samsung в O!Store, получи Power Bank в подарок!
8 марта, воскресенье
13:00
Курут оказался отличной заменой английскому острому сыру для Дженнифер Таскер Курут оказался отличной заменой английскому острому сыр...
12:48
Около 50 участниц женского марша солидарности доставили в РУВД
12:23
Марш феминисток в Бишкеке. Милиция задержала участниц
12:23
В Бишкеке неизвестные разогнали женский марш солидарности
12:08
Марш феминисток в Бишкеке. На участниц акции за права женщин напали неизвестные